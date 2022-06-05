Politika

İngiltere Büyükelçisi: Başbakan’ın Londra ziyareti ilişkilerimizi ileri bir aşamaya taşıdı

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson, “Başbakan Mesrur Barzani’nin ülkemize gerçekleştirdiği başarılı ziyaret ilişkilerimizi ileri bir aşamaya taşıdı” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani İngilterenin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson’ı kabul etti.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt'ın da katıldığı görüşmede Mark Bryson Richardson, Başbakan Mesrur Barzani’nin Londra ziyaretini başarılı bulduğunu belirtti.

Mark Bryson Richardson, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere’nin ilişkilerini geliştirecek bu tür üst düzey görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar, eğitim, yükseköğretim, sağlık ve terörist saldırılara karşı askeri işbirliği alanlarında ziyaretin sonuçları üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Başbakan, İngiltere'ye devam eden desteği için teşekkür etti ve Kürdistan Bölgesi'nin her düzeyde ilişkileri geliştirme arzusunu yineledi.

Görüşmede Irak'taki genel durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların müzakere yoluyla ve anayasa temelinde çözümüne vurgu yapıldı.

 

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