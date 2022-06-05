Politika

Başbakan: Davos’ta Kürdistan Bölgesi’nin konumunun önemine vurgu yaptık

Başbakan Mesrur Barzani, 22-26 Mayıs’ta gerçekleşen Davos Zirvesi’nde ekonomi başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin konumunun önemine vurgu yaptıklarını söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Davos Zirvesi federal hükümet bütçe payı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi  Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Başbakan, 22-26 Mayıs’ta gerçekleşen Davos Zirvesi’yle değelendirmelerde bulunarak, “Görüşmelerde ekonomi ve yatım başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin dünya ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptık” dedi.

Kürdistan Bölgesi’inin bu tür uluslararası platformlara katılmasının önemine değinen Başbakan, “Kürdistan Bölgesi’nin bakış ve duruşunun bu tür platformlarda dile getirilmesi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bölgesel ve uluslararası bir ortak olarak konumunu güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği toplantıda Kürdistan Bölgesi’nin anayasayla belirlenmiş ekonomik haklarının korunmasına vurgu yapıldı.

Bağdat’taki Kürt fraksiyonlarının Kürdistan Bölgesi’nin haklarını takipçisi olması toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin sorumluluklarını yerine getirdiği aynı şekilde Bağdat hükümetinin de üstüne düşenleri yerine getirmesinin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca Bakanları Kurulu’na sunulan raporlar çerçevesinde çevre ve turizmle ilgili yasa tasarıları onaylandı.

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