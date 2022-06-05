Jan Dost: PKK, Rojava’yı yıkıcı siyasetine kurban etti

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Kürt şair ve yazar Jan Dost, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda PKK’nin politikalarına tepki gösterdi.

“PKK, Rojava’yı yıkıcı siyasetine kurban etti, Güney Kürdistan’da aynısını yapmak istiyordu” diyen Jan Dost, “Ancak Peşmerge vardı/var” ifadelerini kullandı.

Jan Dost, Suriye rejimine Türkiye’nin olası operasyonuna karşı sınıra yerleşme çağrısı yapan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’ye de tepki gösterdi.

Mazlum Abdi’yi “cahil” olarak niteleyen Dost, “Şimdi Mazlum Abdi bas bas bağırarak Suriye rejimine ‘Sınırlarınızı koruyun’ diyor. Kardeşini düşman yaparsan, imdat çağrın düşmana ulaşır ey cahil” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Rojava’ya yönelik olası operasyonla ilgili konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz.”

Dün de AK Parti grup toplantısında olası askeri operasyon hakkında konuşan Erdoğan, “Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” demişti.