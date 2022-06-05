Politika

Başbakan’dan Dünya Çevre Günü mesajı: El ele vermeliyiz

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Çevre ve doğayı korumak ve uyum içinde yaşamak için hepimiz el ele vermeliyiz” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Dünya Çevre Günü mesaj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çevre ve doğayı korumak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yapan Başbakan, şunları kaydetti:

Çevreyi ve bir bütün olarak gezegeni tehdit eden zorlukları anlıyoruz. Çevreyi ve doğayı korumak ve uyum içinde yaşamak için hepimiz el ele vermeliyiz.”

Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.

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