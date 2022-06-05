Politika

Kiliseye silahlı saldırı: En az 50 ölü

Nijerya'daki bir Katolik kilisesine ibadet sırasında düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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dünya Nijerya kilise silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Njerya basınındaki haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Kogi eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.

Aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek" sözlerini kullandı.

Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı, masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Akeredolu, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, saldırının ardından en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

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