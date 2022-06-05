PKK’den Peşmerge noktasına saldırı

ERBİL (K24

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre PKK mensuplar bu akşam saatlerinde Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesinde sınırındaki Peşmerge noktasına saldırı düzenledi.

PKK mensuplarının Saat 19.30 sularında Gamnerki dağındaki Peşmerge taburuna hedef aldığı belirtildi.

Saldırının Perşmerge Güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

PKK mensuplarının 26 Mayıs’ta Kani Masinin Bamerni bölgesinde düzenlediği saldırıda 1 Peşmerge yaralanmıştı.

Duhok Valisi Ali Teter, PKK'nin baskıları ve yanlış siyaseti nedeniyle Duhok sınırındaki yaklaşık 300 köyün boşaltıldığını ifade etmişti.

Sınır bölgesindeki yerleşim birimlerinden olan Kani Masi, PKK unsurlarının varlığı nedeniyle sık sık Türkiye tarafından bombardımana maruz kalıyor.