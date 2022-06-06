Politika

PKK Şengal’de bir Peşmerge’yi kaçırdı

PKK unsurlarının Şengal’de bir Peşmerge’nin evini basarak kendisini kaçırdığı öğrenildi.
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kürdistan PKK Şengal peşmerge

ŞENGAL (K24)

K24 muhabiri, PKK’lilerin dün akşam üç araçla gelerek Xalid Reşo Berekat isimli Peşmerge’nin Şengal’in Giruzer nahiyesindeki evini bastığını bildirdi.

PKK unsurlarının Peşmerge Xalid Reşo Berekat’ı evinden alarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ve akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Kaçırılan Peşmerge’nin ailesi K24’e yaptıkları açıklamada, PKK’ye 24 saat süre verdiklerini, Xalid Reşo Berekat’ın serbest bırakılmaması durumunda farklı bir tutum sergileyeceklerini söyledi.

Xalid Reşo Berekat
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