ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme
HABER MERKEZİ
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi.
İki ülke askeri birimleri sabah saatlerinde karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.
Ülkedeki ABD Kuvvetleri "US Forces Korea" (USFK), ABD Ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı.
Buna göre, "Kriz durumlarına ivedilikle müdahale ve ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendi".
Kuzey Kore dün Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.
Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.
Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.