Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

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Dolar geçtiğimiz haftayı 16.44 liradan kapatmıştı. Geçen cuma TÜİK mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 73.50'ye yükseldiğini duyurmuştu. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 76'yı geçmesi yönündeydi.

Piyasa beklentisi altında gelen bu verinin kurlar üzerinde büyük bir etkisi olmadı.

ABD'de geçen hafta mayısta tarım dışı istihdamın 390 binle 328 binlik beklentinin üzerinde artmasıyla ise dolar küresel olarak güçlendi.

Dünyada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bu ülkeye uygulanan yaptırımlar piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor. Buna karşılık Çin'in yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik kısıtlamaları her geçen gün gevşetmesi ekonomik toparlanmaya ilişkin daha iyimser beklentilerin oluşmasına yol açıyor.

Son olarak Çin'de Şanghay'daki karantina önlemleri kaldırıldı.