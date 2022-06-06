Fransa Rus petrolüne alternatif arıyor

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CNews, Europe 1, Les Echos ortak yayınına katılan Le Maire, Rus gazı ve petrolüne alternatif arayışında olduklarını, BAE'nin Rus petrolüne en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Le Maire, "BAE ile görüşmeler şimdiden başladı, Rus petrolüne bir alternatif bulmalıyız" dedi.

Bakan Le Maire, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı enerji bağımsızlığı politikasını savunduklarına değindi.

Öte yandan, ekolojik geçişe yatırımları hızlandıracaklarını belirten Le Maire, genel seçimden sonra yenilenebilir enerjiyle ilgili hızlandırıcı adımlar atılmasının önünü açacak bir yasayı masaya getireceklerine işaret etti.

Aynı medyalara farklı bir röportajda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, "(AB ülkelerinin) Rus gazından kurtularak, bir an önce bağımsızlıklarına tekrar kavuşmaları gerekiyor çünkü Putin, Avrupa projesini sevmiyor" ifadelerini kullandı.

Breton, Putin'in gazı kullanarak Avrupalıları bölmeye çalıştığını iddia etti.

AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 92 oranında azaltılması yer alıyor.