Politika

3 ülke Lavrov’a hava sahasını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, üç ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edildi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
dünya Rusya Sergey Lavrov Sırbistan ziyaret hava sahası engel

HABER MERKEZİ

Sırbistan medyasındaki haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildi.

Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista’nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşecek ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacak.

Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un resmen yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

 

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