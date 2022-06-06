Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinden Bağdat’a ziyaret

Kürdistan Bölgesi halkının anayasal haklarının vurgulanması için Erbil’den bir heyet Bağdat’a ziyarette bulunuyor.
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kürdistan Erbil Bağdat

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki görüşmelerin bir devamı ve Kürdistan Bölgesi halkının anayasal haklarının vurgulanması için bugün Erbil’den bir heyet Bağdat’a hareket etti.

Heyette Federal Hükümetle İlişkilerden Sorumlu Bölge Bakanı Xalid Şiwani, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, İşbirliği ve Denetim Ofisi Başkanı Abdulhekim Xesro ve Kürdistan Bölgesi Mali Denetim Divanı Başkanı Xalid Hadi yer alıyor.

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