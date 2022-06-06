Politika

İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füze gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Ukrayna'ya ilk uzun menzilli füzelerini göndereceklerini açıkladı.
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M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri 80 kilometre uzaktaki hedefleri vurabiliyor
M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri 80 kilometre uzaktaki hedefleri vurabiliyor
dünya İngiltere Ukrayna uzun menzilli füze

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Ukrayna'ya ilk uzun menzilli füzelerini göndereceklerini duyurdu.

Ben Wallace, M270 roket sisteminin Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunmasında etkin olacağını belirtti.

İngiltere hükümeti Ukrayna'ya kaç adet füze gönderileceğini belirtmedi. Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre, ilk etapta üç füze gönderilmesi planlanıyor.

İngiltere'nin kararı, ABD'nin geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya füze sistemi göndereceğini açıklamasını izliyor.

İngiltere hükümeti tedarik ettikleri füze sisteminin nasıl kullanılacağı üzerine Ukrayna ordusuna önümüzdeki haftalarda eğitim vereceklerini belirtti.

Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra'nın Ukrayna'ya "ülkelerini sebepsiz bir işgalden korumaları için ihtiyaç duydukları silahları" sağlamak üzere öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

Wallace, "Rusya'nın taktikleri değiştikçe biz de Ukrayna'ya olan desteğimizi çeşitlendirmeliyiz. Bu üstün yetenekli füze sistemleri Ukraynalı dostlarımızı Putin'in ayrım gözetmeksizin şehirleri dümdüz etmek için kullandığı uzun menzilli füzelere karşı daha iyi bir şekilde koruyacak" diye konuştu.

ABD'nin açıklaması Moskova tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Kiev'e silah yardımına devam etmesi durumunda Ukrayna'da daha fazla yeri hedef alacaklarını açıklamıştı.

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