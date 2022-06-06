Ayn İsa’ya top saldırısı: 3 yaralı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada Türkiye ve desteklediği silahlı grupların Rojava’nın Girê Spî kentine bağlı Ayn İsa ilçesine yönelik top atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Ebu Nitole kırsalına yönelik top atışları sonucunda 3 sivilin yaralandığı ve yaralların hastanelere kaldırıldıkları bilgisine yer verildi.

Top atışlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Minbic’e bağlı Hemra köyüne yönelik de top atışları yapıldığı ve köylülerin evlerinde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Geçen hafta Rojava’ya yönelik olası operasyonla ilgili konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz.”

Önceki gün de AK Parti grup toplantısında olası askeri operasyon hakkında konuşan Erdoğan, “Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” demişti.