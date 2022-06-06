Politika

KDP-İ yöneticilerine suikast girişimi önlendi

KDP-İ Genel Sekreteri Mustafa Hicri ve Politbüro üyesi Rüstem Cihangiri'ye suikast girişiminin önlendiği bildirildi.
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ERBİL (K24)

İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) Genel Sekreteri Mustafa Hicri ve Politbüro üyesi Rüstem Cihangiri'ye yönelik suikast girişiminde bulunuldu. 

İnsan hakları örgütü Hana'nın internet sitesinde yer alan habere göre, KDP-İ Genel Sekreteri Mustafa Hicri ve Politbüro üyesi Rüstem Cihangiri'ye yönelik yapılan suikast girişiminin engellendiği belirtildi.

Haberde Lokman Resuli isimli kişinin Hicri ve Cihangiri'ye yönelik giriştiği saldırının başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi. 

1945 yılında Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Nexede şehrinde dünyaya gelen Mustafa Hicri, 1979 yılında İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne katıldı.

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