‘Türkiye İsveç Savunma Bakanı’nın görevden alınmasını istiyor’

HABER MERKEZİ

İsveç basınında yer alan haberlere göre Türkiye, NATO üyeliği karşılığında İsveç'ten Ankara'ya yönelik silah ambargosunu kaldırması, PKK/PYD'ye silah ve askeri ekipman tedariğinin durdurulması ve terörle mücadele kanunlarını değiştirmesi gibi taleplerde bulunuyor.

Expressen gazetesinde yer alan habere göre Ankara, bunların dışında İsveç Savunma Bakanı Hultqvist'in de görevden alınmasını istiyor.

2011 yılında katıldığı etkinlikle ilgili gazeteye bir yazı gönderen Savunma Bakanı Hultqvist, "Şimdi olduğu gibi o zamanlar da Kürt sorununun demokratik yollarla ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğine inandığımı söyledim. Bunu bugün de söylüyorum. Hiçbir zaman barışçıl yollar dışında bir yolu savunmadım ve terörizmi reddettim. Bunun dışında bir yorumum yok" dedi

Bakan Hultqvist'in yıllar önceki etkinliğe katılmasının Ankara'da öfkeyle karşılandığını ve bu öfkenin bugün de devam ettiği belirtilen haberde, "Türkiye'deki askeri temsilcilerle çeşitli vesilelerle temas kurmuş olan bir kaynak, Türkiye'nin Hultqvist'in görevinden alınmasını istediğini söylüyor. Kaynağa göre bu durum İsveç ve Türkiye'deki hükümet temsilcileri arasındaki temaslarda da dile getirilmiş olmalı" ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta AA’ya konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’ye üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın terörle mücadele kanunlarında değişiklik yapmaları gerektiğini belirterek, bu değişim sağlanmadıkça Türkiye'nin pozisyonun değişmeyeceğini söylemişti.

Diğer yandan İsveç'in , Türkiye'ye 2019 yılında uygulamaya başladığı silah ambargosunu kaldırmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. İsveç'te silah satışına lisans veren ISP adlı kuruluşun Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, mevcut koşullara göre yeni bir pozisyon aldıklarını belirtmişti