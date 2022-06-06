Politika

Rus general Donbas’ta öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğun çatışmalar sırasında Rusya’nın en üst düzey generallerinden birinin öldürüldüğü bildirildi.
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Tümgeneral Roman Kutuzov
Tümgeneral Roman Kutuzov
dünya Rusya Ukrayna Tümgeneral Roman Kutuzov ölüm

HABER MERKEZİ

Rus devlet medyası, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğun çatışmalar sırasında Moskova'nın en üst düzey generallerinden birinin öldüğünü doğruladı.

Devlete ait Rossiya 1 muhabiri, Tümgeneral Roman Kutuzov'un bölgedeki bir Ukrayna yerleşimine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü söyledi.

Alexander Sladkov, General Kutuzov'un Donetsk bölgesinde birliklere komuta ettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı olayla ilgili açıklma yapmadı.

Sladkov, Telegram sosyal medya uygulamasında, "General askerleri, sanki yeterince albay yokmuş gibi saldırıya yönlendirmiş. Öte yandan Roman, daha yüksek bir rütbeye rağmen herkesle aynı komutandı" dedi.

Ukrayna ordusu da fazla ayrıntı vermeden General Kutuzov'un öldürüldüğünü doğruladı.

Mayıs ayı başlarında New York Times'ın bir haberinde, ABD'nin Ukrayna'nın Rus generallerini öldürmesine yardım ettiği ve Ukraynalı yetkililerin şimdiye kadar 12 Rus generalinin ölümünü bildirdiği belirtilmişti.

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