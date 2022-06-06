Reber Ahmed: Cumhurbaşkanlığı makamı Irak'taki siyasi sürece engel değil

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı ve KDP’nin Irak Cumhurbaşkanı Adayı Reber Ahmed gazetecilere yaptığı açıklamada, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yapılan son görüşmeleri değerlendirdi.

İki parti arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulayan Ahmed, “KDP ve KYB arasında artık iyi bir anlayış var ve şimdiye kadarki görüşmeler olumlu geçti. Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi'ndeki durum ele alındı, cumhurbaşkanlığı meselesi konuşulmadı” dedi.

KDP’nin Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığında başarılı olması için ısrarcı olduğunu belirten Ahmed, “Müzakerelerle bölgede ve Bağdat'ta iyi bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ahmed, cumhurbaşkanlığı makamının, Irak'ın siyasi sürecine bir engel olmadığını ancak Şiiler arasındaki çekişmenin siyasi istikrarsızlığa yol açtığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden bir heyetin bugün Bağdat'a yaptığı ziyarette ilişkin de konuşan Ahmed, şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi'ne karşı her zaman bir baskı kartı olarak kullanılan petrol, gaz ve mali sorunların çözümü için Bakanlar Kurulu'ndan bir teknik heyet bugün Bağdat'ı ziyaret ediyor. Irak'taki siyasi krizin bitmesini, böylece Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle sorunları çözebilecek kararlı ve etkin bir hükümetin kurulmasını umuyoruz."