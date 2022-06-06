Başkan Barzani: 2003 sonrası ortaya çıkan fırsat değerlendirilmedi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Romanya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Radu Dobre’yi kabul etti.

Görüşmede Irak’ın siyasi durunu ve yeni hükümetin kurulması önündeki engeller ele alındı.

Başkan Barzani, Iraklıların kurumsal, hizmet sunan ve istikrarlı bir devlete sahip olmayı hak ettiğini vurguladı, 2003 sonrası süreçte Irak’ın doğru bir yola girmesi için 2003 sonrası bir fırsat doğduğunu ancak bunun değerlendirilemediğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Romanya arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Büyükelçi Dobre, ülkesinin farklı alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve ortak çalışmalara hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Barzani, Büyükelçi Dobre’ye yeni görevinde başarılar diledi.