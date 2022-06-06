Sabah: Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarında Bağdat’ın anayasal davranmasını umuyoruz

BAĞDAT (K24)

Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Dr. Umed Sabah, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 2021 yılı petrol gelirlerinin tümünün Mali Gözlem Kurulu’na gönderildiğini söyledi.

Bağdat’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Dr. Umed Sabah, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 2021 yılı petrol gelirlerinin tümünün Mali Gözlem Kurulu’na gönderildiğini belirtti.

2021 yılına ait harcamalar ve petrol gelirlerinin olduğu raporun Kürdistan Bölgesi ve Irak Federal gözlem kurulları tarafından onaylandığını kaydeden Sabah, raporda Kürdistan Bölgesi Hükümeti hakkında tüm yanlış bilgilerin düzeltildiğini ifade etti.

1991 yılından beri Erbil ve Bağdat mali gözlem kurullarının ilk defa birlikte çalışma yürüttüklerini vurgulayan Sabah, federal hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermesi mit ettiklerini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 2021 yılına ait tüm petrol gelirlerinin Federal Gözlem Kurulu ve Irak Petrol Bakanlığı’na gönderildiğini belirten Sabah, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarına yönelik Bağdat’ın anayasal bir uygulama içerisinde olmasını istediklerini söyledi.

Bugün Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu’ndan bir heyet, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını görüşmek üzere Bağdat’a gitti.

Heyette, Federal Hükümetle İlişkilerden Sorumlu Bölge Bakanı Xalid Şiwani, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, İşbirliği ve Denetim Ofisi Başkanı Abdulhekim Xesro ve Kürdistan Bölgesi Mali Denetim Divanı Başkanı Xalid Hadi yer alıyor.