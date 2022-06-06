Kürdistan Anti Terör’den Erbil’deki patlamaya ilişkin açıklama
ERBİL (K24)
Kürdistan Anti Terör tarafından, başkent Erbil’deki bir mahallede yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, bugün öğleden önce bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlamanın Sitekan mahallesinde, İran Sazuman Çalışma Partisi’nin ofisine yakın bir noktada gerçekleştiği ifade edildi.
Yaralanan kişinin İran Sazuman Çalışma Partisi üyesi Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Ekber Sefer Elmas olduğu bildirildi.
Güvenlik kurumlarının, olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.