Politika

Kürdistan Anti Terör’den Erbil’deki patlamaya ilişkin açıklama

Kürdistan Anti Terör, başkent Erbil’de yaşanan patlamada, Rojhilatlı bir siyasetçinin yaralandığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Anti Terör Erbil Patlama İran Rojhilat

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör tarafından, başkent Erbil’deki bir mahallede yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün öğleden önce bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın Sitekan mahallesinde, İran Sazuman Çalışma Partisi’nin ofisine yakın bir noktada gerçekleştiği ifade edildi.

Yaralanan kişinin İran Sazuman Çalışma Partisi üyesi Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Ekber Sefer Elmas olduğu bildirildi.

Güvenlik kurumlarının, olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv