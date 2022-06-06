Kremlin açıkladı: Lavrov’un Ankara ziyaretinde Rojava’ya yönelik operasyon konuşulacak

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Rojava’ya gerçekleştirmeyi tasarladığı yeni operasyonun çarşamba günü Ankara’da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından ele alınıp alınmayacağının sorulması üstüne, ‘çok büyük olasılıkla ele alınacağını düşündüğünü’ ifade etti.

Rusya güçlerinin, Türkiye’nin operasyon düzenleyebileceği Rojava kentlerinin çevresindeki mevzilerini güçlendirdiği yönündeki haberler sorulunca, Kremlin sözcüsü, “Bu konuda yorum yapmayacağım. Burada bahsedilen, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemen topraklarıdır. Bu devletin ordusu, kendi topraklarındaki alanları istediği derecede güçlendirebilir” dedi.

Bunun yanında Peskov, üç ülkenin, hava sahasından geçişine izin vermemeleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Lavrov’un Sırbistan ziyaretini gerçekleştirememiş olmasına ilişkin, söz konusu ‘düşmanca davranışların, biraz rahatsızlık yaratsalar da Rus diplomasisinin önünü kesemeyeceklerini’ söyledi.

Peskov, komşuları Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın Lavrov’un uçuşuna izin vermeyip bugün ve yarın için planlanan Sırbistan ziyaretini engellemiş olmalarıyla ilgili olarak, “Ülkemize ve üst düzey temsilcilerine yöneltilmiş bu düşmanca davranışlar küçük sorunlar yaratabiliyorlar. Fakat eminiz ki bu düşmanca davranışlar, ülkemizin diğer ülkeler ile özellikle de Sırbistan gibi dost ülkeler ile temas kurmasına engel olamazlar” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs’ta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.