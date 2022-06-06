Politika

Peşmerge ve Irak ordusu ortak operasyonu görüştü

Üst düzey Peşmerge heyeti, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.
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kürdistan peşmerge güvenlik boşluğu bölgeleri Ortak Operasyonlar Komutanlığı

ERBİL (K24)

Üst düzey Peşmerge heyetinin, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde DAİŞ’e karşı ortak operasyonu görüştüğü belirtildi.

Üst düzey Peşmerge heyeti, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Peşmerge heyeti, Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı İstihbarat ve Güvenlik Birimi Başkanı Abdulemir el-Şemmeri tarafından karşılandı.

Edinilen bilgiye göre, üst düzey Peşmerge heyeti, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nı ziyaret ederek, güvenlik, istihbarat ve koordinasyon konularını görüştü.

Güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde ortak operasyona hazırlık yapıldığı bilgisine ulaşılırken, söz konusu bölgenin güvenlik durumu ve bu bölgeyle ilgili istihbarat alışverişi yapıldığı bildirildi.

 

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