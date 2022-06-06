Irak Anti Terör: Kürdistan Anti Terör’le işbirliği içerisinde bir grup DAİŞ liderini yakaladık

Irak Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DAİŞ’in bir grup üst düzey yöneticisinin Kürdistan Anti Terör’le işbirliği içerisinde yakalandığı bildirildi.