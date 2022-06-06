Irak Anti Terör: Kürdistan Anti Terör’le işbirliği içerisinde bir grup DAİŞ liderini yakaladık
HABER MERKEZİ
Irak Anti Terör, Kürdistan Anti Terör ile işbirliği içerisinde, terör örgütü DAİŞ’in bir grup üst düzey yetkilisini yakaladıklarını açıkladı.
Irak Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DAİŞ’in bir grup üst düzey yöneticisinin Kürdistan Anti Terör’le işbirliği içerisinde yakalandığı bildirildi.
DAİŞ’in Dicle öldürme ve kaçırma dosyası sorumlusu Ebu Muhammed’in Selahaddin’in Şergat ilçesinde, M.A isimli teröristin ise Kürdistan Anti Terör’le işbirliği içerisinde Erbil’de yakalandığı belirtildi.
Yakalananların isimlerine yer verilen açıklamada, 4 DAİŞ’linin daha Süleymaniye ve Erbil’in yanı sıra Irak’ın farklı vilayetlerinde yakalandığı kaydedildi.