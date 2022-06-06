Ekonomi

Iraklı elektrik şirketleri Kürdistan Bölgesi’ne yöneliyor

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanı Muhammed Salih’in Irak Sanayi Bakanlığı ve Iraklı 6 büyük elektrik şirketinin yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.
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kürdistan Irak Kürdistan Bölgesi elektrik

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığı, Iraklı şirketlerin elektrik sanayi alanında Kürdistan Bölgesi’ne yöneldiklerini açıkladı.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanı Muhammed Salih’in Irak Sanayi Bakanlığı ve Iraklı 6 büyük elektrik şirketinin yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Salih’in, Iraklı şirketleri Kürdistan Bölgesi’nde ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

Elektrik projeleri ve ihtiyaçlara ilişkin açıklama yapan Salih, Irak’ın elektrik aletlerini projelerinde kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

 

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