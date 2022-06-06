Iraklı elektrik şirketleri Kürdistan Bölgesi’ne yöneliyor

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Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığı, Iraklı şirketlerin elektrik sanayi alanında Kürdistan Bölgesi’ne yöneldiklerini açıkladı.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanı Muhammed Salih’in Irak Sanayi Bakanlığı ve Iraklı 6 büyük elektrik şirketinin yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Salih’in, Iraklı şirketleri Kürdistan Bölgesi’nde ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

Elektrik projeleri ve ihtiyaçlara ilişkin açıklama yapan Salih, Irak’ın elektrik aletlerini projelerinde kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.