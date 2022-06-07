Politika

Suriye: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
suriye İsrail Suriye şam saldırı

HABER MERKEZİ

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, dün gece saatlerinde Şam'ın güneyinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.

Esad rejimi, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda henüz bir açıklamada yapmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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