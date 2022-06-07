ABD: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimiz stratejik ve kalıcıdır

ERBİL (K24)

ABD'nin İran ve Irak İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jennifer Gavito, Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yle Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen panelde, Washington-Erbil ilişkilerini değerlendirdi.

ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geçmişine atıfta bulunan Gavito, “Son 30 yıl içinde Kürdistan Bölgesi’yle yakından çalıştık. İlişkilerimiz gelişti, bu da dengeli bir çalışmayı sağladı. Kürdistan Bölgesi’ne geçmişten bu yana verdiğimiz destek, ortak çalışmamızın taktiksel bir konu değil, stratejik ve kalıcı bir ilişki olduğunu gösteriyor” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki işbirliğiyle ilgili ise Gavito şunları söyledi:

“Birlikte teröre karşı savaştık. Özellikle de DAİŞ’e karşı mücadele ettik. Kürdistan Bölgesi’nde çok kaynaklı bir ekonomi inşa ettik. Kültür zenginliğinin korunması için omuz omuza mücadele ettik. İnsan hakları ve sivil özgürlüklerinin korunması için birlikte çalıştık. Kürdistan Bölgesi için kolay bir dönem olmadı. Bize göre Kürt halkının Bağdat’ta çıkarlarının korunması için en iyi yolu Kürtlerin birlik ve ortak tutum almasından geçiyor. Hükümetin kurulması sürecine müdahale etmeyeceğiz ancak şurası açık ki Kürt halkı için en iyisini istiyoruz.”

Gavito, Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin statüsüyle ilgili ise, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yaptığı köklü bir konudur. ABD yönetimi ve halkının son on yıllarda dikkatini çeken bu birlikte yaşamın sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

Şengal’in durumuna ilişkin ise Gavito, “Bizim açımızdan Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal Irak hükümeti arasında imzalanan Şengal Anlaşması’nın uygulanması, Şengal’deki durumu normalleştirecektir” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin program ve vizyonu hakkında bilgi vererek, yapılan reformlara değindi.