Sağlık

ABD’den maymun çiçeği virüsü kararı: Alarm seviyesi yükseltildi

2 yılı aşkın süredir yeni tip coronavirüsün pençesinde olan dünya maymun çiçeği virüsü için alarma geçerken, ABD'nin en yetkili kurumu alarm seviyesini yükseltti.
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ABD ABD maymun çiçeği virüsü alarm

HABER MERKEZİ

2 yıl önce hayatımıza giren ve küresel bir pandemiye dönüşen Covid-19’un ardından şimdi de maymun çiçeği virüsü tedirgin ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üst üste uyarı ve açıklamalarda bulunurken bir kritik açıklama da ABD’nin en yetkili kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) geldi.

CDC maymun çiçeği virüsü için yaptığı uyarıyı güncelledi ve uyarıyı 2'nci seviyeye yükseltme kararı aldı. Seyahat eden kişilerin maske takıp takmaması konusu ülkede tartışma konusu oldu.  CDC kararını maskeden yana kullandı. CDC seyahat edecek kişilere maske takma tavsiyesinde bulundu.

EN FAZLA VAKA AVRUPA'DA

WHO, dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü  açıkladı.

Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğu belirtildi.

Maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar en fazla görüldüğü ülkeler arasında sırasıyla İngiltere, İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD yer aldı.

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