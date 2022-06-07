Amerikan Kürdistan Üniversitesi’nde mezuniyet töreni

DUHOK (K24)

Duhok'taki Amerikan Kürdistan Üniversitesi öğrencileri için bugün mezuniyet töreni düzenliyor.

Törende farklı bölümlerden mezun olan 145 öğrenciye mezuniyet belgesi verilecek.

Törende ayrıca Amerikan Kürdistan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başbakan Mesrur Barzani bir konuşma yapacak.

2014 yılında Duhok'ta kurulan Amerikan Kürdistan Üniversitesi, şimdiye kadar çalışma ekonomisi, bilgisayar programcılığı, iç mimarlık, kamu yönetimi, medya ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli bölümlerden 318 mezun verdi.

Amerikan Kürdistan Üniversitesi, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde en prestijli ve tanınan üniversitelerden biri olarak biliniyor.

Eğitim dili İngilizce olan üniversitede ABD’deki öğretim biçimi en gelişmiş şekliyle uygulanıyor.