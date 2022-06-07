Ekonomi

Dolar 16,70’i aştı

Dolar kuru 16,72'e, euro/TL ise 17,88’e yükseldi.
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türkiye dolar euro kur TL

HABER MERKEZİ

Döviz kurları haftaya hareketli başladı.

Yıl içindeki en yüksek seviyelerini dün 16,60'ın üzerine taşıyan dolar/TL, yükselişine bu sabah itibarıyla da devam ediyor.

Dolar kuru 16,72'e kadar yükselirken euro/TL de benzer şekilde 17,88 ile yıl içi rekorunu tazeledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada faizi artırmayacaklarını, aksine düşürmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’de Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve ABD ticaret rakamları izlenecek.

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