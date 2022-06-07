Başbakan: Kürdistan Bölgesi’nde gıda güvenliğini kendimiz sağlamalıyız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani Duhok’ta, un fabrikası, cam sera, büyükbaş hayvan yetiştirme ve gıda sanayi tesisi projelerinin temel atma törenine katıldı.

Başbakan yaptığı konuşmada, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gençlere istihdam sağlama konusunda hükümet olarak ciddi çaba gösterdiklerini, gıda güvenliğinin sağlanmasında da Kürdistan Bölgesi’nin kendi kendine yetmesi gerektiğini vurguladı.

“Bugün temelini attığımız projeler, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin daha önce Erbil, Duhok, Süleymaniye vilayetleri ile bağımsız idarelerdeki projelerin benzeridir” diyen Başbakan, “Bu projeleri sürdürmeliyiz. Bu kabinede gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinde daha fazla önem verilmesi gurur vericidir” dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi’nde gıda güvenliğinin sağlanmış olduğundan ve Kürdistan Bölgesi halkının yaşamı üzerinde tehlike kalmadığından emin olmamız gerekiyor. Bilindiği gibi dünyada birçok kriz ve sorun baş göstermiştir ve Kürdistan Bölgesi’ne de etkileri vardır. Bu yüzden yerli ürünlere daha çok önem vermeli, bu konuda kendi kendimize yetmeliyiz. Sadece halkın taleplerini yerine getirmekle kalmayıp Ortadoğu’nun diğer bölgelerine de kaynak olmalıyız.

Başarılı olunması ve yakın bir gelecekte bu tecrübenin sonuçlarını görecek olmaktan mutluyum. Bu, kendi ürünlerimizi yurtdışına ihraç etmemizin önünü açacak, dünya pazarları Kürdistan ürünlerine aşina olacaktır.

Çiftçiler üretim yaptığında, sanayi, ulaştırma ve ihracat sektörleri de halk için iş imkanları sağlayacaktır. Bu alanlarda çalışıyoruz. Bunun için birçok kez tarımın, her ülke için ekonomiyi geliştirmenin temeli olduğunu söylüyorum. Bu şekilde sanayi sektörü de gelişiyor.”