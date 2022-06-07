KDP ve KYB: Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın yazımı için hazırlık yapılmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yapılan toplantı sonrası ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İki taraf, Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın yazılması gerektiğinde mutabık kaldı. Bu amaçla yasal hazırlıklara başlanmalıdır” denildi.

Kürdistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili de Parlamento ve seçim komisyonunun tüm siyasi taraflarla uzlaşı sağlaması için daha fazla diyalog kurması gerektiği vurgulandı.

İki parti, anayasa taslağının hazırlanması ve seçimlerle ilgili toplantılarını sürdürme kararı aldı.