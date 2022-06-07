Politika

KDP ve KYB: Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın yazımı için hazırlık yapılmalı

KDP ve KYB, anayasanın yazılması için hazırlık yapılması gerektiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan KDP KYB Anayasa çalışmaları

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yapılan toplantı sonrası ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İki taraf, Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın yazılması gerektiğinde mutabık kaldı. Bu amaçla yasal hazırlıklara başlanmalıdır” denildi.

Kürdistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili de Parlamento ve seçim komisyonunun tüm siyasi taraflarla uzlaşı sağlaması için daha fazla diyalog kurması gerektiği vurgulandı.

İki parti, anayasa taslağının hazırlanması ve seçimlerle ilgili toplantılarını sürdürme kararı aldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv