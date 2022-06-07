Politika

Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a: Adalar'ın egemenliği tartışılır

Çavuşoğlu, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak" dedi.
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türkiye Türkiye yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu adalar

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile yaptığı ortak basın toplantısında Yunanistan ile yaşanan sorunlara değindi.

Yunanistan'ın açıklamalarına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli" dedi.

Çavuşoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli.”

Yunanistan’ı her gün Türkiye’nin aleyhine konuşmakla suçlayan Çavuşoğlu şöyle devam etti: 

“Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş. Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara cevap versin, bu ihlali sonlandırılmazsa Adalar'ın egemenliği tartışılır."

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