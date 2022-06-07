Politika

Rusya: Zorunlu askerlik yapanları Ukrayna’da görevlendiren subaylara ceza verildi

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı askeri savcılık, Rus ordusunda zorunlu askeri hizmette bulunan yaklaşık 600 kişinin Ukrayna savaşında görevlendirildiğini, bu nedenle 12 subayın ceza aldığını duyurdu.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Batı Askeri Bölgesi Savcısı Artur Yegiyev, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, zorunlu askerlik hizmetinde bulunanların Ukrayna’da görevlendirmesine ilişkin soruşturma yürüttüklerini anlattı.

Soruşturmalar neticesinde, zorunlu askerlik hizmetinde bulunan yaklaşık 600 kişinin Ukrayna’da askeri operasyonda yer aldığını tespit ettiklerini belirten Yegiyev, "Hepsi de en kısa sürede geri döndü" dedi.

Yegiyev, bu duruma yol açanlara gerekli cezaların verildiğine işaret ederek, "Bu durumda sorumluluğu bulunan 12 subay görevden uzaklaştırma dahil çeşitli disiplin cezaları aldı" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’da zorunlu askerlik yapanların bulunmadığını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise 9 Mart’ta Ukrayna'daki askeri eylemlerde Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da yer aldığını bildirmişti.

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