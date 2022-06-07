Yaşam

NASA’dan 1995’ten bu yana bir ilk

NASA, 1995'ten bu yana ilk kez Avustralya'nın kuzey bölgesinden üçlü roket fırlatacak. 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak. Son fırlatma ise 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya NASA Avustralya

HABER MERKEZİ

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, üçlü roket fırlatılmasının ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ülkesinde 1995'ten beri gerçekleştireceği ilk fırlatma etkinliği olduğunu duyurdu.

Albenese açıklamasında, "Bu proje, Avustralya'nın uzay sektörünü yeni bir döneme taşımak için küresel ve yerel endüstriyi bir araya getirecek" ifadesine yer verdi.

Bilim ve Sanayi Bakanı Ed Husic, projede ABD ile olan iş birliğinin derinliğine dikkati çekti.

Yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği araştırılacak

Husic, "Uzay, bölgesel alanlar da dahil olmak üzere ekonomimizi güçlendiriyor ve çeşitli alanlarda istihdam yaratıyor" dedi.

Üç roket, "yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği" gibi konularda araştırma yapmak için kullanılacak araçları taşıyacak.

İLK FIRLATMA 26 HAZİRAN, SON FIRLATMA 12 TEMMUZ'DA

Arnhem Uzay Merkezi'nden 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak.

Son fırlatma 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

NASA roketleri Avustralya’da en son 1995'te fırlatılmıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv