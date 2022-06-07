Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın bir görüşme gerçekleştirecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u taşıyan uçak Ankara'ya indi.

10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu için bu yıl ilk kez Akdeniz kıyısındaki kente gelen Lavrov, 2022 yılındaki ikinci ziyaretinde Ankara'da temaslarda bulunacak.

Çavuşoğlu'yla görüşecek olan Lavrov, mevkidaşıyla başta Ukrayna krizi olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ve Türk-Rus ilişkilerini masaya yatıracak.

Türkiye, arabuluculuk rolüyle Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

BBC’de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyareti önemli bir zamanda gerçekleşiyor. 6-7 Haziran günlerinde Sırbistan'a yapacağı ziyareti Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahalarını kapatması nedeniyle iptal eden Lavrov, bu gelişmeden sadece bir gün sonra NATO ülkesi Türkiye'ye geliyor.

Lavrov, Türkiye'ye son ziyaretini 9-10 Mart günlerinde Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile savaşı sona erdirmesi planlanan bir anlaşmayı görüşmek için Antalya'ya gerçekleştirmişti.

Bugün başlayacak ziyaret ise 100 günü aşan savaşı sona erdirecek bir ateşkes olasılığından çok uzaklaşıldığı bir dönemde yapılıyor.

Rusya'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki bakanın "Ukrayna, Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Karadeniz'deki durumlara ilişkin 'saat ayarı' yapacakları" ifadesine yer verilmesi dikkat çekti. Aynı açıklamada, 2022'nin Türkiye-Rusya ikili ilişkileri açısından önemine vurgu yapıldı ve bakanların ilişkilerin tüm boyutlarını ele alacakları belirtildi.

KÜRESEL GIDA KRİZİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DE MASADA

Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde öne çıkan en önemli konulardan biri, küresel gıda krizini önleyecek kapsamlı bir planın ortaya konması. Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden olan Ukrayna, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana dünya marketlerine gerekli satışı yapamıyor. Odessa limanında bekleyen yaklaşık 84 gemide ve silolarda 22 milyon tondan fazla tahıl ürünü bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu gemilerin denize açılabilmeleri için ise Odessa Limanı'nı Rus savaş gemilerine kapatan mayınların temizlenmesi ve Karadeniz üzerinden açılacak güvenli bir koridorla dünya pazarına ulaştırılması gerekiyor. Bu zorlu sürecin gerçekleşmesi ve Rusya ile Ukrayna'nın öne sürdüğü koşulların karşılanması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) de işin içinde.

Rus basınında çıkan ancak teyit edilmeyen haberler, limanın mayınlardan temizlenmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devreye gireceğini; gemilerin Karadeniz'de seyir güvenliğinin ise Rusya tarafından sağlanacağını iddia ediyor.

Türk yetkililer de savaşan taraflarla uzlaşmanın sağlanması durumunda tahıl ihracatının kontrol ve koordine edilmesi için İstanbul'da bir temas noktasının oluşturulmasının gündemde olduğunu belirtiyor.

Müzakerelerin askeri boyutu da olduğu için Lavrov'un heyetinde Rus Genelkurmay Başkanlığı'ndan yetkililerin olması bekleniyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin 7 Haziran'da açıkladığı; Rus savaş gemilerinin Ukrayna kıyılarından 100 kilometre uzağa çekildikleri açıklaması da Ankara görüşmeleri öncesi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, gıda krizi gibi önemli bir küresel sorunun çözümüne vereceği katkıyla, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana oynadığı pozitif rolü daha da somutlaştırma amacında. Bu katkının özellikle Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde olması ve Haziran ayı içinde gerçekleşecek NATO gibi önemli zirvelerin öncesine denk gelmesi Ankara açısından önemli bir kazanım olarak görülüyor.

ANKARA: İLERLEME SAĞLANDI

Lavrov'un ziyaretinden önce basına açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Ukrayna ve BM arasında yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını; Ankara'nın taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Akar, "Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, her iki tarafta da çözüme ulaşma konusunda irade olduğunu; bunun da sonuca gitme beklentisini artırdığını kaydetti.

ABD TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Lavrov'un ziyareti başta ABD olmak üzere Batı bloku tarafından da, Ukrayna savaşına olası etkisini görmek amacıyla yakından izlenecek. Gıda krizinin çözülmesi ve Karadeniz'de gemilerin geçiş güvenliği konusunda Türkiye ve BM ile yakın temasta olduğunu açıklayan Washington, Lavrov ziyaretine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"(Bu ziyaretten) önemli bir ilerleme beklemeli miyiz bilmiyorum. Tabii ki yakından izleyeceğiz. Ziyaretin ardından Türk müttefiklerimizle konuşacağız. Küresel marketlere Ukrayna'nın gıda ve gübre ihracatını artıracak şekilde, Ukrayna ile yakın ve dikkatli bir şekilde koordine edilen her türlü diplomatik çabayı destekliyoruz. Ukrayna hakkında hiçbir şey Ukraynasız olmamalı."