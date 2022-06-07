Rusya AİHM’den çekildi: İdam geri gelebilir

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Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) ayrılmasını öngören iki yasa tasarısını onayladı.

Reuters'in haberine göre, tasarılar, AİHM'in Rusya'daki yargı yetkisinin 15 Mart tarihinde sonladığı ve bu tarihten sonraki tüm davaların geçersiz olacağını belirtti.

Rusya'nın AİHM'den çekilme kararı ile ülkede yeniden idam cezasının geri getirilebileceği belirtiliyor.

AVRUPA KONSEYİ RUSYA’YI 15 MART’TA ÜYELİKTEN ÇIKARMIŞTI

AİHM'in kararlarının icrası takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna işgali nedeniyle 15 Mart tarihinde Rusya'yı konseyden çıkardığını açıklamıştı. Rusya ise yaptığı ayrı bir açıklamada kendi kararıyla Avrupa Konseyi’nden çıktığını ilan etmişti.

AİHM'e giden davaların yüzde 24'ü Rusya'dan geliyordu. Bu davalardan biri Rusya'nın Beslan kentindeki bir okulda 2004 yılında gerçekleşen ve 331 kişinin hayatını kaybetmesine olan rehine krizi ile ilgiliydi. AİHM, 2017 senesinde verdiği bir karar ile Rusya güvenlik güçlerinin söz konusu olay ile ilgili “ciddi hataları” olduğunu söylemiş ve Kremlin'i 3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.