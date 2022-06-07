Peşmerge Bakanlığı: Irak ordusu ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Kürdistan Bölgesi Müttefik Danışmanlar Başkan Yardımcısı ve İngiliz Kıdemli Savunma Danışmanı ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı, reform süreçleri, Peşmerge Güçleri’nin eğitimi, sürdürülen organizasyon ve önerilen projeler hakkında verimli tartışmaların yapıldığını aktardı.

Yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı’nın Bağdat ve Irak ordusu ile ilişkilerini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamanın devamında Şoreş İsmail’in söz konusu görüşmelerde Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında sürekli koordinasyon ve işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladığı kaydedildi.