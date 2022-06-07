İsveç'te kritik gensoru önergesi Kürt vekilin çekilmesiyle reddedildi

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İsveç'te, 'çetelere karşı başarısız olmakla suçlanan' bakan Morgan Johansson aleyhine verilen gensoru önergesi, bağımsız Kürt vekil Amineh Kakabaveh'in son anda çekilmesiyle bir oy farkla reddedildi.

İsveç Parlamentosu'nda, İçişleri ve Adalet Bakanı Morgan Johansson aleyhine verilen gensoru önergesi bir oy farkla reddedildi. Oylamanın sonucunu son anda çekimser kalan Doğu Kürdistan (Rojhilat) doğumlu Kürt Milletvekili Amineh Kakabaveh belirledi.

Önergenin kabulü halinde, 11 Eylül'de yapılacak genel seçim öncesi İsveç siyasi bir krizin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

349 üyeli İsveç Parlamentosu'nda önergenin kabulü için 175 milletvekilinin desteği gerekiyordu.

Amineh Kakabaveh çekimser kalınca, önergeye destek veren vekillerin sayısı 174'te kaldı.

97 milletvekili önergenin reddi yönünde oy kullandı, 70 milletvekili çekimser kaldı, sekiz milletvekili oylamaya katılmadı.

Muhalefet partileri, Bakan Johansson'u, ülkede ölümcül silahlı saldırılar düzenleyen çetelere karşı başarısız olmakla suçlayarak 2 Haziran'da gensoru önerisi vermişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, önergenin kabulü halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

'HÜKÜMET BANA GÜVENCE VERDİ'

BBC’nin haberine göre bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh daha önce "İsveç, NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye boyun eğmemeli" demiş ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle yürüttüğü "karmaşık müzakerelere" ilişkin güvence almaması halinde önergenin kabulü yönünde oy kullanacağını söylemişti.

Amineh Kakabaveh oylama öncesi yaptığı açıklamada İsveç hükümetinin kendisine istediği güvenceleri verdiğini ve bu nedenle çekimser kalma kararı aldığını duyurdu.

Kakabaveh oylama öncesi yaptığı konuşmada temel kaygısının 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artan nüfuzu karşısında İsveç'in egemenliğini korumak' olduğunu vurguladı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, bu ülkelerin "terörist gruplara destek verdikleri" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

1970'de Rojhilat’ta doğan Amineh Kakabaveh, 19 yaşında İsveç'e göç etti. Kakabaveh, 2008'de NATO karşıtı Sol Parti'den milletvekili seçilmiş, 2019'da partiden istifa etmişti. Kakabaveh o tarihten bu yana, başkent Stockholm'den seçildiği İsveç Parlamentosu'nda görev yapıyor.