Başbakan'dan mezun olan öğrencilere: Kürdistan'ın inşasında bize destek olmanızı istiyoruz

DUHOK (K24)

Başbakan Mesrur Barzani'den Duhok'taki Amerikan Kürdistan Üniversitesi'nin düzenlediği mezuniyet töreninde konuştu.

Başbakan Mesrur Barzani, öğrencilere hitap ederek, “Ekonomik kaynaklarımızı çeşitli hale getirme sürecinin parçası olmanızı istiyoruz. Kürdistan ve dışarıda çalışmalar yürütmenizi istiyoruz” dedi.

Başbakan, “Hükümet olarak sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Mezun olan öğrencilerden Kürdistan’ın inşasında bizlere destek olmalarını istiyoruz. Kabiliyetlerinize saygı duyuyoruz. Düşünce ve eleştiriye büyük önem veriyoruz”

Üniversitenin kalitesinin uluslararası arenada tanındığını kaydeden Başbakan, üniversiteye desteklerinden ötürü ABD Dışişleri Bakanlığı’na teşekkür etti

Washington DC’de üniversite okurken, ‘Kürtlere imkan verilirse diğer ülkeler gibi, diğer halklar gibi başarılı olurlar’ diye düşündüğünü kaydeden Başbakan, bu düşüncelerimden 17 yıl son Kürdistanlı gençlerin kendi ülkelerinde kaliteli eğitim almaları Duhok’taki Amerikan Kürdistan Üniversiteisi’ni kurduklarını dile getirdi.

Başbakan, ABD'de öğrenciyken, Kürt bir öğrencinin başarısını göstermek için en iyi öğrenci olmaya çalıştığını belirtti.

Başbakan, mezun olan öğrencilerden demokrasi ve temel insani değerlere bağlı kalmalarını istedi.

“Amacımız bilimle dolu bir millet olmak ve geleceğimizi daha iyi hale getirmek” diyen Başbakan, “Böylesi bir mezuniyet töreninin düzenlenmesine zemin hazırlayan Peşmerge Güçlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.