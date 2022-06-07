Politika

ABD’de uyarı: ‘Aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor’

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıkladı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ABD Tehdit Şiddet Aşırılık

HABER MERKEZİ

Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Terör Tavsiye Sistemi bülteninde ülkedeki tehditler ele alındı.

ABD'deki "tehdit ortamının" arttığına işaret edilen bültende, "Gelecek aylarda bazı potansiyel tehditlere karşı şiddete bahane olacak üst düzey olaylar nedeniyle tehdit ortamının artmasını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Bültende, Yüksek Mahkeme'nin temmuz ayında almayı planladığı kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmenlerin sayısındaki artış ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin "aşırılıkçı şiddetin" artmasındaki en büyük etkenler olacağı kaydedildi.

Ülkeye yönelik en büyük tehdidin şu anda diğer ülkelerden ziyade içerideki ırkçılar olduğuna dikkatin çekildiği bültende, diğer taraftan Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin de ABD toplumu içinde komplo teorileri yayarak ülkeyi tehdit ettiği aktarıldı.

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