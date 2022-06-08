Dolar/TL kuru 16,92'yi gördü

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Mayıs'ta 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru günün ilk saatlerinde 16,92'ye kadar yükseldi.

Euro/TL de 18,01 seviyesini aştı.

Reuters'ın hesaplamasına göre TL bu yıl değerinin yüzde 22'sini yitirdi.

Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Türkiye ve dünyadan ekonomistler TL'nin değer kaybını Türkiye'nin düşük faiz politikasına ve CDS risk priminin rekor seviyeye yükselmesine bağladı.

ABD'li ekonomist Mohamed El-Erian, TL'nin dünkü değer kaybının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin artmayacağı, hatta düşebileceği yorumunun ardından geldiğini hatırlattı.

Ekonomist Atilla Yeşilada bunun dolar/TL için kritik bir gece olduğunu belirterek, "TCMB bu gece NYC-Asya seansında müdahale etmek zorunda, yoksa Aralık 2021 yeniden yaşanabilir" dedi.

Türk Lirası Aralık 2021'de tarihinin en değersiz seviyesine düşmüş, dolar/TL kuru 18,36'ya yükselmişti. (Kaynak: BBC Türkçe)