Yaşam

İran’da yolcu treni raydan çıktı: 21 ölü

İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
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İran yolcu treni kaza

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Demir Yolları, bu sabah Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin Tabas durağına yakın bir noktada ekskavatörle çarpışması sonucu raydan çıktığını duyurdu.

Yezd Acil Durum Teşkilatı, kazada şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 47 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Güney Horasan Valiliği de 11 vagondan 8'inin raydan çıktığını, 3 vagonun devrildiğini, kurtarma çalışmalarının ise tamamlandığını bildirdi.

Trendeki yolcu sayısının ise 348 olduğu açıklandı.

 

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