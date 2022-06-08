Politika

Diyarbakır’da haber ajanslarına operasyon: 19 gözaltı

Diyarbakır’da bazı haber ajanslarına yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
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Diyarbakır
Diyarbakır
kürdistan Diyarbakır gözaltı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım ve Jin News isimli ajanslara bu sabah düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına gerekçe olarak, Belçika’da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırlamaları gösterildi.

Gözaltına alınanlar arasında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ile Mezopotamya Ajansı çalışanlarının da olduğu öğrenildi.

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