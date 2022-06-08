Diyarbakır’da haber ajanslarına operasyon: 19 gözaltı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım ve Jin News isimli ajanslara bu sabah düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına gerekçe olarak, Belçika’da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırlamaları gösterildi.

Gözaltına alınanlar arasında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ile Mezopotamya Ajansı çalışanlarının da olduğu öğrenildi.