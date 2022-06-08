Ankara: 34 bin 112 göçmen geri gönderildi

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Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Iğdır'dan, 7 Haziran'da gerçekleştirilen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul'dan tarifeli seferle 178 olmak üzere bir günde toplam 630 Afgan uyruklu yabancı, ülkesine yollandı.

Ayrıca, seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afgan uyruklu göçmenin sınır dışı işlemleri sürüyor.

YAKLAŞIK 25 BİN GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE

Geri Gönderme Merkezleri ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı, sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255'i Afgan, 3 bin 681'i Pakistanlı, 1823'ü Suriyeli, 4 bin 585'i ise diğer uyruklulardan oluşuyor.

Afganistan'a 27 Ocak'ta uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferi ve 6 bin 610'u tarifeli uçuşlarla olmak üzere, toplam 18 bin 256 Afgan uyruklu, ülkesine geri gönderildi.

Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştı.