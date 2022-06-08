Politika

Berlin’de araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın başkenti Berlin'in batısında bir araç kalabalığa dalması sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
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avrupa Almanya Berlin araç kalabalık

HABER MERKEZİ

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı en az 30 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Alman kamu yayın kuruluşu rbb24'ün habere göre, Berlin'in batısında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Şu anda en az 30 kişinin yaralandığı, bazılarının ciddi şekilde yaralandığı tahmin ediliyor. Olayda 1 kişi hayatını kaybettiği belirtili.

Edinilen bilgiye göre kaza, Rankestrasse ile Tauentzienstrasse kavşağında meydana geldi.

Aracın kısmen kaldırımda, kısmen de bir dükkanda olduğu belirtildi.

Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

 

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