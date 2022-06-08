Politika

Norveç’ten Ukrayna’ya obüs yardımı

Norveç, Ukrayna'ya Rusya ile devam eden savaşında obüs dahil askeri destekte bulundu.
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dünya Norveç Ukrayna obüs yardım

HABER MERKEZİ

Politico'da yer alan habere göre, Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 22 M109 kundağı motorlu obüs ile uzun menzilli silahlarda kullanılacak teçhizat, yedek parça ve mühimmat desteği sağlandığı belirtildi.

Norveç, Almanya'daki Ukraynalı askerlere M109'ların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verdi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, "Ukrayna'da devam eden savaştaki gelişmeler şimdi daha ağır topçu ve silah sistemlerinin de sağlanması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Ukraynalı bir yetkili de Politico'ya yaptığı açıklamada, uzun menzilli füzeler ve obüslere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın 100'den fazla obüs gönderdiğini belirten yetkili, Rus güçleriyle savaşabilmek için 700 obüse daha ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

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