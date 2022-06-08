Politika

Belgrad’da 214 okula bomba ihbarı: Yüz yüze eğitime ara verildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 214 okula bomba ihbarı yapılmasın ardından yüz yüze eğitime ara verildi.
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HABER MERKEZİ

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da bugün 148'i ilkokul ve 66'sı lise 214 okulda bomba olduğuna dair ihbar alındı.

İhbarların okullara elektronik posta yoluyla ulaştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, okulların eğitime çevrim içi devam edeceği ve öğrencilerin okula dönüş tarihiyle ilgili velilerin bilgilendirileceği belirtildi.

BAŞKENT BELGRAD’DA BOMBA İHBARLARI

Başkent Belgrad’daki birçok okulda 16 Mayıs'ta da bomba ihbarı yapılmıştı.

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada, Belgrad’da 97 ilkokul ve birkaç lisede bomba ihbarları yapılması sonrası tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarlarının sahte olduğu belirtilmişti.

Rusya’nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası, Rusya’ya yaptırım uygulamama kararı alan Sırbistan'da, Rusya'ya yönelik uçuş seferlerine de mart ayının başından itibaren "sahte bomba ihbarları" yapılmaya başlamıştı.

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