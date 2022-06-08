Çavuşoğlu ve Lavrov’dan ‘Suriye’ mesajı

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik düzenlemeyi planladığı operasyonla ilgili, “Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor” dedi.

Lavrov ise, "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayrimeşru şekilde bir takım örgütleri besliyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Bir sonraki toplantı Temmuz'da Nursultan'da yapılacak" dedi.

'UKRAYNA TAHILININ PAYI YÜZDE 1'

"Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1" diyen Lavrov, "Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor" ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, "Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız"" şeklinde konuşurken, gemi trafiği için bir engel oluşturmadıklarını dile getirdi.

Gemilerin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Rus Dışişleri Bakanı, "Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız. Ukrayna ürünleri için üzerimize düşeni yaparız. Zelenskiy mayınsızlaştırmaya karşı, problem bizde değil" dedi.

Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edeceği ürünler varsa bunun önünü hep birlikte açmamız gerektiğine inanıyoruz" derken, "Gemilerin güvenli seyri için tedbirler görüşülmeli" diye ekledi.

"Ukrayna ve Rusya'nın tahılda payı toplamın 3'te 1'i" diyen Çavuşoğlu, "Mekanizma ile ihracat engelleri ve endişe kalkar" açıklamasını yaptı.