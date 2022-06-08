Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 140 askerini kaybetti

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-8 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu son bir günde 140 asker, 6 insansız hava aracı, 1 helikopter, 3 tank, 9 top, 6 roketatar ve 13 zırhlı aracını kaybetti.

Rusya, savaşın başlamasından bu yana toplamda 31 bin 500 askerini yitirirken, Ruslara ait 212 uçak, 178 helikopter, 1393 tank, 3 bin 429 zırhlı araç, 703 top, 213 roketatar ve 96 hava savunma sistemi imha edildi.

“SEVEREDONETSK YÖNÜNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR”

Rus güçlerine ait 2 bin 406 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 559 insansız hava aracı etkisiz hale getirilirken Rusların fırlattığı 125 seyir füzesi, Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildi.

Açıklamada ayrıca, Severedonetsk yönünde çatışmaların sürdüğü, Slavyansk yönünde taktik durumunu iyileştirmek için saldırılarını sürdüren Rus birliklerinin en çok kaybı bu bölgede verdiği duyuruldu.

Rus ordusunun Bahmutska yönündeki yerleşim alanlarına uzaktan ateş etmeye devam ettiği, Kharkiv yönünde ele geçirdiği bölgeleri tutmaya çalıştığı vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.